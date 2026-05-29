Подросток скончался во время игры в кокпар в Акмолинской области

Как сообщили изданию в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, по предварительным данным, подросток 14-ти лет скончался в результате падения с лошади. Трагедия произошла 26 мая в Целиноградском районе во время тренировки по национальной игре кокпар.
«В настоящее время сотрудниками полиции проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках следственных мероприятий будет дана правовая оценка действиям организаторов тренировки и лиц, ответственных за обеспечение безопасности участников», — пояснили в полиции.
В акимате Целиноградского района изданию уточнили, что трагический инцидент произошел на территории сельского округа Рахымжана Кошкарбаева во время частных тренировочных игр, которые не являлись официальным спортивным либо массовым мероприятием.
По имеющейся информации, участие в игре принимали взрослые граждане. Несовершеннолетний участник прибыл на место вместе с родственниками и был привлечен к игре в качестве замены одного из отсутствовавших участников.
«Также сообщаем, что в данном населенном пункте отсутствуют государственные спортивные секции по кокпару, состоящие на балансе районных или областных учреждений. Мероприятие проводилось на земельном участке, находящемся в собственности АО “Университет КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева”. Арендатором земельного участка является физическое лицо. В настоящее время уполномоченными органами проводится проверка. Местными исполнительными органами оказывается необходимое содействие в рамках действующего законодательства Республики Казахстан», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что акимат района о проведении данных игр уведомлен не был, обращения и запросы на согласование в адрес местного исполнительного органа не поступали.