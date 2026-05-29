Ракета миллиардера Джеффа Безоса взорвалась во время испытаний во Флориде

А ранее Life.ru писал, что ракета New Glenn компании Blue Origin 19 апреля стартовала с площадки во Флориде, выведя спутник BlueBird 7 на нерасчётную орбиту. Первый повторный полёт первой ступени носителя прошёл успешно: элемент ракеты опустился на платформу Jacklyn в Атлантическом океане. Но отделение спутника произошло на час позже графика, в результате BlueBird 7 оказался на более низкой околоземной орбите, чем планировалось. В связи с этим спутник был сведён с орбиты.