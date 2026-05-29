В Уссурийске постоялец напал на персонал гостиницы

В Уссурийске сотрудники Росгвардии выезжали на сигнал тревоги из гостиницы на улице Ветеранов. Один из постояльцев устроил дебош и напал на персонал. Стражи порядка прибыли на место незамедлительно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Причиной неадекватного поведения 42-летнего мужчины оказалось сильное алкогольное опьянение. Постоялец агрессивно угрожал работникам и оскорблял администратора отеля.
Сотрудники вневедомственной охраны пресекли противоправное поведение, обезвредили нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Всего за минувшую неделю группы задержания Росгвардии по Приморью 279 раз выезжали на объекты по сигналам «Тревога», доставили в полицию 162 человека и задержали 19 человек, подозреваемых в совершении преступлений.