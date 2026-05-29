В Хабаровском крае зарегистрировано 12 лесных пожаров

По состоянию на утро 29 мая в Хабаровске зарегистрировано 12 лесных пожаров, которые действуют на общей площади 15 506 гектаров — специалисты профильных ведомств прикладывают все силы, чтобы оперативно их ликвидировать. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», к настоящему времени локализовано два возгорания на территории 2 530 гектаров. Сейчас угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.
Согласно информации, предоставленной в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки правительства региона, больше всего лесных пожаров зарегистрировано сегодня в районе имени Полины Осипенко — там тушат пять термоточек. Однако самые крупные очаги действуют в Солнечном округе, это возгорания площадью 5000 и 3050 гектаров. Также тайга горит в Верхнебуреинском и Хабаровском районах.
— Особое внимание уделено крупному пожару площадью в пять тысяч гектаров, расположенному в 18 километрах юго-западней посёлка Берёзовый в Солнечном муниципальном округе, дым от которого несколько дней беспокоил жителей этого населённого пункта. В настоящее время все силы направлены на его ликвидацию в кратчайшие сроки. Лесопожарная обстановка находится на постоянном контроле, — рассказали в ведомстве.
Сейчас угрозы населённым пунктам и объектам экономики в Хабаровском крае нет. К тушению лесных пожаров привлечено 325 человек. Поддержку региону оказывают специалисты Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Бурятии, а также парашютисты и десантники федерального резерва. Для ликвидации термоточек задействовано 42 единицы наземной техники, самолёты Ан-2, Cessna-182 и вертолёт Ми-8.
Напомним, что согласно распоряжению № 235-р, которое подписал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, с 20 мая 2026 года в субъекте введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Кроме того, вплоть до 31 мая действует запрет на посещение гражданами лесов и въезд туда транспортных средств. Есть вероятность, что особые меры будут продлены вплоть до стабилизации обстановки.
Отметим, что главной причиной лесных возгораний в крае остаётся нарушение правил пожарной безопасности со стороны местного населения. Административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.