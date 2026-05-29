В США на стартовом комплексе взорвалась ракета Blue Origin

В ходе тестовых испытаний в США взорвалась ракета-носитель тяжелого класса New Glenn, разработанная компанией Blue Origin. Об этом свидетельствуют кадры прямой трансляции.
Авария произошла на стартовой площадке во Флориде. На обнародованных видеоматериалах видно яркую вспышку у основания ракеты, после чего последовал мощный взрыв, сопровождавшийся выбросом пламени.
Blue Origin сообщила в социальной сети X* о возникновении «аномалии» в процессе проведения испытаний ракеты. Информация о наличии пострадавших или погибших не уточняется.
Ранее также сообщалось, что космические силы США заключили крупный контракт с компанией SpaceX на сумму 2,29 миллиарда долларов для создания новой спутниковой сети связи.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.