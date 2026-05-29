Мужчина в Британии сбежал из-под стражи, но попал под поезд и погиб

Ранее в Демократической Республике Конго неизвестные подожгли медицинский центр, после чего из учреждения сбежали 18 человек с подозрением на заражение Эболой. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал, однако пациенты покинули здание и теперь числятся пропавшими без вести. После этого власти и медики начали поиски людей, которые могли контактировать с заражёнными. Сейчас в ДР Конго продолжается вспышка лихорадки Эбола, вызванная редким штаммом Бундибугйо. Врачи фиксируют сотни предполагаемых случаев заражения и более 130 смертей. Ситуацию осложняют нехватка вакцин для этого штамма и вооружённые конфликты.