17-летний парень оказался в реанимации после укуса клеща в Акмолинской области

Как сообщили телеканалу медики, клещ укусил 17-летнего студента еще 16 мая, однако семья парня никому об этом не сообщила. Сейчас состояние юноши оценивается как тяжелое, врачи пытаются предотвратить тяжелые последствия запущенной инфекции.
«После укуса клеща никаких симптомов может не быть. Человек может думать, что он не заболел. Обычно через 7−10 дней появляются первые симптомы. Осложнения вирусного клещевого энцефалита очень разные, они действуют на центральную нервную систему, это головной мозг, спинной мозг, и последствия могут быть необратимыми», — рассказал заведующий отделением реанимации областной детской больницы Ербол Жумагалиев.
Всего в Акмолинской области от укусов опасных насекомых пострадали около 500 человек, у троих из них подтвердили клещевой энцефалит — это жители Бурабайского и Сандыктауского районов. Они получают нужное лечение.