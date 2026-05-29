Жительница Прикрамья отделалась условным сроком за избиение дочери

Жительница Александровского округа отделалась условным сроком за систематическое избиение дочери, сообщили в прокуратуре Пермского края.
По данным следствия, в течение 8 месяцев женщина регулярно наносила побои ребёнку. Девочка не только испытывала физическую боль, но и нравственные страдания, вызванные чувством страха перед матерью.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело за истязание несовершеннолетнего по ч. 2 ст. 117 УК РФ.
Решением суда фигурантку приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением ряда обязанностей.
«Приговор в законную силу не вступил», — отметили в прокуратуре.
