Ударили по жилому дому: Что известно о массированной атаке БПЛА на Волгоград

В ночь на пятницу Волгоград подвергся массированной атаке БПЛА. В результате оказался поврежден многоквартирный дом в Краснооктябрьском районе.
Напомним, украинские дроны атаковали город в районе полуночи. Еще вечером в четверг в регионе ввели режим беспилотной опасности. А в 00.10 жителям пришли смс с предупреждением об угрозе ракетной атаки.
Примерно в этот же момент начали раздаваться взрывы. По словам очевидцев, над южным и центральным районами прозвучали более 20 громких хлопков, в небе наблюдались вспышки — сработала ПВО.
Спустя 40 минут губернатор Андрей Бочаров уточнил, что дроны ВСУ пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры и энергетики. Один из БПЛА ударил по многоквартирному дому на улице Вершинина.
«По предварительным данным, повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано», — написал глава региона в «Максе».
В администрации Волгограда, в свою очередь, сообщили, что на время работы оперативных служб жильцов пришлось эвакуировать. В настоящее время специалисты уточняют степень повреждения здания.
«В случае необходимости для жителей МКД будет оперативно развернут пункт временного размещения», — добавили в мэрии.