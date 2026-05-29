В Челябинской области пятиклассник вступил в неравную схватку с грабителем

Все произошло в Златоусте.

Источник: dostup1.ru

Школьники пришли в парк, оставили сумки на скамейке, принялись играть.

Одна из сумок привлекла внимание прохожего. Мужчина взял ее, но маленький хозяин заметил это и попытался отобрать свое имущество. Силы были неравными. За ребенка заступилась женщина, ставшая очевидцем преступления.

«В результате перетягивания содержимое сумки выпало, в том числе на земле оказались два сотовых телефона. Заступница успела поднять один из телефонов, но грабитель отобрал у нее аппарат, поднял второй и убежал», — рассказали в местной полиции.

По «горячим следам» сотрудники отдела уголовного розыска ОП «Горный» задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний бомж, ранее судимый за имущественные преступления.

Его в порядке статьи 91 УПК РФ отравили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).