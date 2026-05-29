Осужденный за поджог мэрии и банка в Приморье обжаловал приговор

В Тихоокеанском флотском военном суде сообщили, что защита обжаловала приговор мужчине, которого в апреле этого года осудили на 15 лет колонии. Фигуранта признали виновным в террористическом акте — он поджигал здания мэрии, муниципалитета и офиса банка в Приморье. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".