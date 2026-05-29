AP: полиция Гавайев задержала подозреваемого в убийстве троих мужчин

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы штата Гавайи задержали подозреваемого в убийстве трех пожилых мужчин. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление полиции.
Согласно этим данным, 36-летний подозреваемый в совершении преступления Джейкоб Дэниел Бейкер был задержан в 28 мая сотрудниками местной полиции после проведения активных поисков.
Ранее телеканал CNN сообщал, что в течение 48 часов на Гавайях были убиты трое мужчин в возрасте 69 и 79 лет. Одна из жертв была найдена в понедельник погруженной в цемент, двое других погибших были обнаружены сотрудниками полиции в течение дня в нескольких милях от места нахождения первой жертвы.