Житель Владивостока насмерть забил мать во время ссоры

На почве личных неприязненных отношений он ударил мать ногой по внешней стороне бедра.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельные травмы своей матери. Подсудимый признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Суд установил, что в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений он сначала ударил мать ногой по внешней стороне бедра. От этого удара женщина упала на пол и ударилась глазом об угол стола. После этого он продолжил избиение: нанес не менее трех ударов правой рукой, сжатой в кулак, в область спины.

«Смерть потерпевшей наступила от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности в результате тупой травмы грудной клетки с множественными двухсторонними переломами ребер и ушибов легких», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморья.

Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.