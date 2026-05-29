После крушения самолета в Павлодарской области возбудили уголовное дело

Ранее сообщалось, что в районе села Железинка Павлодарской области потерпело крушение воздушное судно, выполнявшее авиационно-химическую обработку полей. Самолет задел линии электропередач и упал на землю. На борту находились два члена экипажа. Один из пилотов погиб на месте, второго удалось спасти.
Отмечалось, что расследованием трагического инцидента занимается Департамент по расследованию происшествий при Министерстве транспорта.
«По факту крушения самолета Ан-2 отделом полиции на транспорте станции Павлодар возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», — сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.