После крушения самолета в Павлодарской области возбудили уголовное дело

«По факту крушения самолета Ан-2 отделом полиции на транспорте станции Павлодар возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», — сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.