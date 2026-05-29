В Лесосибирске продолжаются поиски мужчины, упавшего в Енисей

28 мая спасатели Лесосибирской станции в Красноярском крае продолжили поиски 38-летнего мужчину, упавшего в Енисей 8 мая. Больше его никто не видел.
В ходе поисков они обследовали 650 тысяч квадратных метров дна реки с помощью эхолота. Этот прибор показывает глубину, структуру и панораму дна, а также подводные препятствия.
Кроме того, спасатели прошли 30 километров берега реки. Особое внимание они уделяли опасным местам: водоворотам, большим камням и завалам, куда течение могло утащить человека.
Пропавший мужчина пока не найден. Поиски продолжаются.