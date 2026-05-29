Водитель BMW из Татарстана, протащивший на капоте полицейского, получил условку

Перед судом предстал 31-летний местный житель. Его признали виновным в применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти.
Как следует из материалов уголовного дела, преступление произошло 17 апреля 2026 года возле дома № 98А по улице Октябрьской в Лениногорске. Полицейские попытались остановить автомобиль BMW, за рулем которого находился пьяный мужчина. Желая удрать от правоохранителей, водитель дал по газам, протащив одного из них на капоте. Пострадавшим оказался заместитель начальника Отдела МВД России по Лениногорскому району, страж порядка получил телесные повреждения. Вред, причиненный здоровью полицейского, оценили как легкой степени тяжести.
Как ранее сообщал «Татар-информ», после содеянного злоумышленник спрятал машину и спешился, чтобы не привлекать внимания. В конечном итоге преступника задержали, машину его нашли.
Вину подсудимый полностью признал, в содеянном раскаялся. Лениногорский горсуд дал ему 4 года условно. Приговор был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств. Как установил суд, виновный имеет на иждивении малолетнего ребенка, занимается благотворительной деятельностью. Кроме того, он принес публичные извинения полицейскому, добровольно возместил моральный ущерб. Тем не менее приговор еще может быть обжалован, сообщает пресс-служба горсуда.