Водитель BMW из Татарстана, протащивший на капоте полицейского, получил условку

Вину подсудимый полностью признал, в содеянном раскаялся. Лениногорский горсуд дал ему 4 года условно. Приговор был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств. Как установил суд, виновный имеет на иждивении малолетнего ребенка, занимается благотворительной деятельностью. Кроме того, он принес публичные извинения полицейскому, добровольно возместил моральный ущерб. Тем не менее приговор еще может быть обжалован, сообщает пресс-служба горсуда.