В Калачинске простятся с погибшим в ДТП под Омском санитаром скорой помощи

Калачинская центральная районная больница объявила о дате прощания с санитаром отделения скорой помощи Игорем Лихачевым.
Церемония пройдёт 30 мая с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале на улице Чередова, 77. Тот самый медик, который десять лет подряд выезжал на вызовы к жителям Калачинского района, сам стал жертвой аварии в ночь на 27 мая.
На 9-м километре трассы Калачинск — Кабанье в его машину на скорости влетел водитель «Лады Гранты» — не выдержал дистанцию. Удар сплющил кабину скорой, обе иномарки вылетели в кювет.
Игорь Лихачев, всегда спешивший на помощь другим, от полученных травм скончался на месте происшествия. Коллеги называют его ответственным, отзывчивым и неравнодушным человеком.
«Светлая память о нём навсегда останется в сердцах», — пишут они.
Проститься с санитаром приглашают всех, кто знал и помнит его.
