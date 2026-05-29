Наркокурьера с 900 граммами синтетики задержали в Новосибирской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали 34-летнего жителя региона, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
Мужчина был задержан в одном из посёлков Новосибирского района. В ходе отработки оперативной информации полицейские установили, что фигурант, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, в поисках работы нашёл в мессенджере канал с вакансиями, где ему предложили «лёгкий» заработок. Подозреваемый получал от анонимных кураторов координаты оптовых партий запрещённых веществ.
После этого он выезжал по указанным адресам, забирал наркотики и привозил их на арендованную за счёт организатора квартиру, которая была оборудована под склад. Часть наркотиков мужчина расфасовывал по зип-пакетам, остальное прятал прямо в квартире. Противозаконную деятельность по распространению он вёл на территории Новосибирской и Омской областей, о чём регулярно отчитывался перед организаторами в закрытом чате.
При обыске в арендованной квартире сотрудники полиции обнаружили и изъяли 212 свёртков, а также металлическую посуду с наркотическими веществами. Общая масса изъятого составила около 900 граммов. Экспертиза ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области показала, что изъятые вещества являются синтетическими наркотиками — метилэфедроном, метадоном, мефедроном, а также наркотиком растительного происхождения — гашишем. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.