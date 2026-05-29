Безнадзорные собаки атаковали ребёнка на Змеинке во Владивостоке

Три собаки без намордников окружили ребенка на самокате в районе улицы Приморской во Владивостоке. Полицейские начали проверку после жалобы горожан на опасный выгул животных, сообщила пресс-служба МВД города.
«В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими обнаружена публикация о том, что на улице Приморской мужчина систематически выгуливает собак без поводка и намордника, что представляет опасность для окружающих», — говорится в сообщении.
По данным новых медиа, собаки охраняют проходную судоремонтного завода № 92 на Калинина, 244. Местный охранник прогуливается с животными без намордников и поводков до магазина через всю улицу. Рядом также находится детская больница, что, по мнению местных жителей, делает ситуацию опаснее.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность нарушителя и обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в январе этого года прокуратура Первомайского района организовала проверку после того, как стая бездомных собак окружила несовершеннолетнего мальчика на улице Архангельской во Владивостоке. Ситуацию удалось разрешить без физических увечий для ребенка благодаря местным жителям.