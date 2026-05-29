Маск отреагировал на взрыв ракеты конкурента SpaceX

Илон Маск, известный американский миллиардер, прокомментировал инцидент с ракетой New Glenn, разработанной компанией Blue Origin.
В своем сообщении в социальной сети X* предприниматель отметил, что работа с ракетами сопряжена с серьезными трудностями.
«Очень неудачно. Ракеты — это трудно», — подчеркнул он в своем сообщении.
Ракета-носитель тяжелого класса New Glenn взорвалась в процессе проведения тестовых испытаний на стартовом комплексе во Флориде.
Ранее в США сообщили об «аномалии» во время полета ракеты Starship.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
