Маск отреагировал на взрыв ракеты конкурента SpaceX

Маск прокомментировал взрыв ракеты, разработанной компанией Blue Origin.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск, известный американский миллиардер, прокомментировал инцидент с ракетой New Glenn, разработанной компанией Blue Origin.

В своем сообщении в социальной сети X* предприниматель отметил, что работа с ракетами сопряжена с серьезными трудностями.

«Очень неудачно. Ракеты — это трудно», — подчеркнул он в своем сообщении.

Ракета-носитель тяжелого класса New Glenn взорвалась в процессе проведения тестовых испытаний на стартовом комплексе во Флориде.

Ранее в США сообщили об «аномалии» во время полета ракеты Starship.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

