Газ и когти зверя: озвучены шокирующие версии исчезновения Усольцевых

Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. Они уехали к горе Буратинка неподалеку от посёлка Кутурчин и обратно не вернулись — их автомобиль так и остался стоять на окраине. За время поисков звучали самые разные гипотезы: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну, однако официально Следственный комитет придерживается версии о несчастном случае.