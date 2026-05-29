Газ и когти зверя: озвучены шокирующие версии исчезновения Усольцевых

Спустя восемь месяцев после загадочного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая пугающая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв, проанализировав фото- и видеоматериалы поисковиков, заявил, что на одном из кадров отчетливо видно тело человека, а рядом — следы крупного хищника. Эксклюзивно для aif.ru он перечислил три основных сценария трагедии, которая могла разыграться у горы Буратинка.
Разглядел жуткий кадр из расщелины.
Ещё в марте Дегтерёв обратил внимание на подозрительный объект на скриншоте видео, снятого в первых числах октября 2025 года — почти сразу после пропажи семьи. В расщелине среди курумников и старых старательских шурфов, мимо которых, по его словам, прошли поисковики, угадываются очертания лежащего человека.
«В одном месте визуально отчетливо видно, что там лежит человек, человеческое лицо хорошо просматривается. Плюс рядом дерево со следами медведя», — рассказал исследователь.
Эта находка и заставила его выстроить картину случившегося.
Назвал три версии трагедии.
Первой и самой мрачной версией Дегтерёв называет нападение зверя.
«Предполагаю, что, скорее всего, медведь разорвал Усольцевых, а тела, или хотя бы тело одного человека, бросил в эту яму и закидал ветками», — пояснил он.
Второй сценарий — несчастный случай, связанный с угарным газом или падением.
По мнению исследователя, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина могли забраться в щель в скале, напоминающую пещеру, развести там костёр, чтобы согреться, и погибнуть от угарного газа. Не исключено и просто падение в такой провал.
Третья версия — криминальная. «Или Усольцевых вообще убили. Могло произойти что угодно», — добавил Дегтерёв.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. Они уехали к горе Буратинка неподалеку от посёлка Кутурчин и обратно не вернулись — их автомобиль так и остался стоять на окраине. За время поисков звучали самые разные гипотезы: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну, однако официально Следственный комитет придерживается версии о несчастном случае.
Очередной этап поисков прошёл с 23 по 26 мая. Сотрудники Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов по заявке полиции пешком и на квадроциклах обследовали 28 квадратных километров в Манско-Уярском округе. Работы шли в условиях сложного рельефа и густой тайги.
К поискам активно подключились современные технологии. Отряд «ЛизаАлерт» использовал беспилотники, которые сделали более 20 тысяч снимков местности. Сейчас этот массив данных анализирует нейросеть — возможно, именно она заметит то, что упустил человеческий глаз, и укажет точное место, где могла оборваться жизнь семьи Усольцевых.