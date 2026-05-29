В Каменске-Уральском из горящего дома спасли четырех человек, есть пострадавшие

В Каменске-Уральском ночью загорелся дом в коллективном саду.

Источник: МЧС РФ

В Каменске-Уральском ночью 29 мая 2026 года произошел пожар в коллективном саду на улице Овсянникова, в результате которого пострадали люди. Огонь охватил порядка 40 квадратных метров садового дома. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 1:28.

— Сгорела кровля, повреждены стены, имущество в садовом доме. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасены четыре человека, из них два ребенка. Есть пострадавшие, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Кто именно пострадал, не уточняется. На место происшествия прибыла бригада из 12 человек личного состава и 4 единиц спецтехники. В 1:50 им удалось локализовать огонь, а через 11 минут — потушить возгорание. Затем спасатели приступили к разбору и проливке сгоревших конструкций. Все работы завершились в 3:04.

