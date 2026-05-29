Сторожевые собаки с территории завода нападают на прохожих во Владивостоке

В социальных сетях распространяют информацию о нападении собак на мальчика во Владивостоке, полиция превентивно начала проверку по этой ситуации, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Три крупные собаки напали на подростка возле дома № 1 по улице Приморской 28 мая около 20:00. Подросток смог убежать, и, по предварительным данным, травм не получил.

Местные жители утверждают, что животные охраняют территорию 92-го судоремонтного завода и свободно перемещаются за его пределами. Жалобы по поводу нарушения требований к содержанию животных направлялись руководству завода и в администрацию города, но результатов пока нет.

Очевидцы также сообщают, что неоднократно видели охранника завода, выгуливающего собак в состоянии алкогольного опьянения. Недалеко от завода находится Краевая детская больница № 2, и жители микрорайона опасаются, что собаки могут проникнуть туда.

Полиция заинтересовалась тем, что мужчина систематически выгуливает собак без поводка и намордника. Обстоятельства ситуации выясняются, по итогам проверки будет принято решение.

Напомним, что один из первых штрафов за нарушения правил выгула собак во Владивостоке получили предприниматели — владельцы платной автостоянки. Животные, охранявшие объект, бегали по соседним улицам и пугали прохожих.

Тем временем в Снеговой Пади проблемы соседям создаёт владелица агрессивной собаки. Она выгуливает её без намордника и на ослабленном поводке, несмотря на решение суда. Соседи уже подавали иск после нескольких нападений собаки на других животных. На претензии собаководов женщина реагирует агрессивно.