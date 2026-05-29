Коллекционер из Новосибирской области ответит за сбыт деталей оружия

Прокурор Центрального района Новосибирска утвердил обвинительное заключение в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина, который занимался коллекционированием оружия, обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.
«Он обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка, хранение основной части оружия), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт основных частей огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 222 (покушение на незаконное приобретение основной части огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду основных частей оружия)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Следствием установлено, что в 2024 году он незаконно приобрёл, перевозил, хранил и сбывал различным гражданам основные части огнестрельного оружия, а именно затворы, в количестве 13 единиц. Кроме того, ему вменяют покушение на незаконное приобретение ещё одной основной части оружия, а также покушение на контрабанду указанных деталей.
В дальнейшем все 13 затворов были изъяты сотрудниками правоохранительных органов. Преступление выявили оперативники Управления ФСБ России по Новосибирской области. Уголовное дело уже направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.