В Находке сосед подрался с пенсионерами на улице Постышева

Полиция Находки проводит проверку по факту конфликта между соседями, который произошел 28 мая в районе дома № 39 на улице Постышева. В дежурную часть обратились двое пожилых людей — 66-летняя женщина и 69-летний мужчина. Оба просят привлечь к ответственности одного и того же соседа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Заявительница сообщила, что сосед оскорбил ее и нанес телесные повреждения. Второй пенсионер жалуется на оскорбление чести и достоинства.
Сейчас сотрудники устанавливают личности всех участников конфликта, опрашивают возможных очевидцев и выясняют обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут законное решение.