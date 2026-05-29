В Ярославле из-за атаки дронов ВСУ закрыли выезд в сторону Москвы

Движение автомобильного транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто в условиях атаки дронов ВСУ. Об этом в Telegram-канале проинформировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Как отметил глава региона, это решение было принято в целях обеспечения безопасности граждан.
Евраев призвал горожан воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирать обходной маршрут.
Несколько часов назад губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что на регион идет массированная атака киевского режима, поврежден многоквартирный жилой дом. Градоначальник уточнил, что силы противовоздушной обороны России отражают атаку беспилотников на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.
Ранее киевский режим нанес удар здание гимназии на территории ЛНР. По данным главы региона Леонида Пасечника, в результате атаки погиб один мирный житель.
Как писал KP.RU, за прошлую ночь силы противовоздушной обороны РФ уничтожили за ночь 62 дрона ВСУ. Беспилотники были сбиты над шестью регионами и над акваторией Азовского моря.
28 мая врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе после удара Вооруженных сил Украины погиб мирный гражданин. Трагедия произошла в селе Соловьевка Климовского района, где украинские боевики применили беспилотник-камикадзе.
Днем ранее украинские боевики атаковали территорию ДНР. Под обстрел попал рейсовый автобус Макеевка — Севастополь. Он двигался по маршруту. ВСУ атаковали автобус вблизи Донецка. Как утверждается, дроновая активность в этом районе замечена около 22:00 27 мая. О жертвах и пострадавших информации не поступало.
А 26 мая госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что дроны Вооруженных сил Украины пытались атаковать пограничную инфраструктуру Белоруссии. По его данным, силы ПВО ежедневно фиксируют пересечение госграниц украинскими БПЛА. Причем большинство из них целенаправленно целится в приграничные объекты государства. Минск заявил о недопустимости подобных провокаций и о готовности жестко реагировать на угрозы национальной безопасности.