Волгоградцам могут дать отсрочку от оплаты паркинга

— Пользователь платной парковки, доступ к которой осуществляется без использования технических средств, конструкций или сооружений, ограничивающих въезд и (или) выезд, обязан внести плату за пользование платной парковкой в течение одних суток с момента начала пользования данной парковкой, — говорится в документе. Таким образом, водителям дается легальная отсрочка: если по какой-то причине парковку нельзя оплатить сразу, это можно сделать в течение суток. При этом, если предельный срок не истек, на водителя не могут наложить штраф. Еще одно важное нововведение — освобождение автомобилистов от платы за парковку вовсе в тех случаях, если ее невозможно внести «по не зависящим от пользователя причинам». Это устраняет правовой пробел, на который часто жаловались водители: даже если оплатить парковку невозможно (например, не работает электронная система из-за отсутствия интернета), отсутствие оплаты все равно расценивалось как правонарушение, а самого водителя ждал штраф.