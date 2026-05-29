Жильцу МКД в Хабаровском крае отказали в праве на подвал

В Советско-Гаванском районе суд отказал жителю МКД в поселке Заветы Ильича в праве на подвал, который он пытался получить в собственность, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Житель указал, что с 2010 года использует часть подвала площадью 41,6 квадратных метров, установил там дверь и поставил под охрану, и в силу приобретательной давности просил признать за ним право собственности.
Однако помещение было занято самовольно, и житель с самого начала знал о том, что не имеет законных оснований для его использования, а условие приобретательной давности — добросовестность, то есть человек не должен знать об отсутствии права пользования.
Кроме того, часть подвала относится к общему имуществу многоквартирного дома.
— Суд в удовлетворении исковых требований отказал, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
