Жильцу МКД в Хабаровском крае отказали в праве на подвал

Житель посёлка Заветы Ильича хотел получить его в собственность.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Советско-Гаванском районе суд отказал жителю МКД в поселке Заветы Ильича в праве на подвал, который он пытался получить в собственность, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Житель указал, что с 2010 года использует часть подвала площадью 41,6 квадратных метров, установил там дверь и поставил под охрану, и в силу приобретательной давности просил признать за ним право собственности.

Однако помещение было занято самовольно, и житель с самого начала знал о том, что не имеет законных оснований для его использования, а условие приобретательной давности — добросовестность, то есть человек не должен знать об отсутствии права пользования.

Кроме того, часть подвала относится к общему имуществу многоквартирного дома.

— Суд в удовлетворении исковых требований отказал, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Напомним, жители дома в Хабаровске через суд добились сноса гаража во дворе.