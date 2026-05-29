Безос заявил, что делать выводы о причинах взрыва ракеты New Glenn ещё рано

«Все сотрудники на месте и в безопасности. Пока рано говорить о первопричине, но мы уже работаем над её выяснением. Очень тяжёлый день, но мы восстановим всё, что необходимо, и вернёмся к полётам. Это того стоит», — утверждает Безос.
Напомним, на стартовой площадке в Кейп-Канаверал (Флорида) во время наземных испытаний с запуском двигателей произошёл взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin. Перед происшествием шла подготовка к заправке ракеты топливом в рамках стандартного цикла предпусковых проверок и огневых испытаний двигателей.
