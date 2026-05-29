В Канаде черный медведь растерзал бойца MMA Колота

В канадской провинции Саскачеван черный медведь напал на 27-летнего бойца MMA из Индии Хришикеша Колота, сообщает CBC News.
Молодой человек был уроженцем индийского штата Керала и имел десятилетний опыт в смешанных единоборствах, мечтая однажды выйти на турнир UFC. Хищник напал на спортсмена и растерзал его.
Известно, что Колот переехал в Канаду в прошлом году и работал в компании UraniumX Discovery Corporation. Недавно он получил предложение работать тренером по боксу в Ванкувере.
Медведя, который напал на индийца, ликвидировал случайный свидетель нападения.
Ранее также сообщалось, что в индийской деревне, расположенной неподалеку от заповедника Бандхавгарх, тигр напал на спящих жителей.