В Японии самолет JAL совершил экстренную посадку из-за повреждения шасси

При инциденте никто не пострадал, сообщил японский Минтранс.

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Самолет японской авиакомпании JAL, осуществлявший внутренний авиарейс, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Нарита. Об этом объявил японский Минтранс.

Подчеркивается, что никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Отмечается, что Boeing 767 вылетел из токийского аэропорта Ханэда по направлению в префектуру Кагосима, однако вскоре был вынужден совершить экстренную посадку во втором столичном аэропорту из-за неисправности в системе шасси. По предварительным данным, одно из шасси самолета было повреждено. Cотрудники JAL и авиационных властей выясняют обстоятельства случившегося.