В Японии самолет JAL совершил экстренную посадку из-за повреждения шасси

Подчеркивается, что никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Отмечается, что Boeing 767 вылетел из токийского аэропорта Ханэда по направлению в префектуру Кагосима, однако вскоре был вынужден совершить экстренную посадку во втором столичном аэропорту из-за неисправности в системе шасси. По предварительным данным, одно из шасси самолета было повреждено. Cотрудники JAL и авиационных властей выясняют обстоятельства случившегося.