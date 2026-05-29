Более 80 БПЛА ликвидировали в девяти районах Ростовской области

Беспилотники атаковали Ростовскую область ночью пятницы, 29 мая. По данным губернатора Юрия Слюсаря, над регионов сбили более 80 дронов.
Атаке подверглись девять районов Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский и Шолоховский.
Информации о пострадавших и разрушениях, по данным главы региона, не поступало.
— Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛА, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Этой же ночью губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают массированную террористическую атаку на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.
28 мая стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали детский сад в Энергодаре, который недавно был отремонтирован и готовился к открытию.