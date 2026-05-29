Восемь человек пострадали при столкновении автобуса со столбом в Красноярске

Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой, а затем с опорой электроосвещения в Красноярске. Восемь человек обратились к врачам за помощью.
Авария произошла утром 29 мая на улице Партизана Железняка, сообщили в региональном главке МВД.
По данным полиции, водитель автомобиля Toyota, перестраиваясь, буквально ринулся под колеса маршрутки, которая двигалась по выделенной полосе. После удара в легковушку автобус наехал на столб.
"Медицинская помощь потребовалась восьми взрослым пассажирам маршрутного автобуса.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП.