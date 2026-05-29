Оповещения о беспилотной опасности впервые получили нижегородцы

СМС о введении режима беспилотной опасности в регионе впервые пришли жителям Нижегородской области в ночь на 29 мая 2026 года.
Сообщения поступили на мобильные телефоны примерно в 1:40. В них жителей региона призывают соблюдать осторожность.
Напомним, накануне, в ночь на 28 мая, областной центр подвергся атаке БПЛА в очередной раз, горело здание областного суда на улице Студенческая. Пострадавших не было.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.