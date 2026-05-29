Под Полоцком фура вылетела на встречку и смяла легковой автомобиль

ДТП случилось 28 мая примерно в 13.00 на 119 километре автодороги Р-20 Витебск — Полоцк. Согласно предварительным данным, за рулем автомобиля Volvo с полуприцепом Schmitz находился водитель 1987 года рождения. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в легковой автомобиль Lada. За рулем транспортного средства находился 57-летний водитель. От полученных травм он скончался.