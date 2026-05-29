Самарец получал на почте посылку с 3 кг наркотиков в консервных банках

Правоохранители продолжают выявлять факты незаконного оборота наркотиков. Поставки синтетических веществ из региона налаживают не только на соседние территории, но и в отдаленные регионы страны.
На этот раз крупный наркодилер был задержан на Сахалине. По данным регионального УФСБ, 32-летний уроженец Самарской области пытался наладить «оптовые поставки» мефедрона в несколько регионов РФ одновременно.
Злоумышленника взяли с поличным прямо в почтовом отделении Южно-Сахалинска в момент получения посылки. При вскрытии отправления сотрудники госбезопасности обнаружили жестяные консервные банки, внутри которых находилось 3 килограмма синтетического наркотика (мефедрон). Следствием было установлено, что он заранее организовал дополнительные тайники с крупными партиями «синтетики» на территории Сочи и Владивостока. В результате операции общая масса изъятого мефедрона, из незаконного оборота составила более 8 кг.
В отношении жителя Самары возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Фигурант заключен под стражу.