В Минске внучка из мести разгромила квартиру своей бабушки. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
В Московское РУВД обратилась минчанка с заявлением об умышленном повреждении имущества в принадлежащей ей квартире.
Пенсионерка разрешила своей внучке бесплатно пожить в квартире. Со временем отношения ухудшились, и жительница Минска попросила внучку съехать.
После этого внучка решила отомстить. Вместе со своими знакомыми она устроила в квартире погром. В частности, оказались повреждены окна, двери, натяжной потолок, сантехника, настенные покрытия, бытовая техника.
Общий ущерб специалисты оценили в более чем 17 000 рублей. По указанному факту проводится проверка, решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.