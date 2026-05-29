Средства ПВО уничтожили 208 украинских беспилотников за минувшую ночь

Российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 208 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Как отмечают в военном ведомстве, такое количество беспилотников было уничтожено в период с 20:00 мск до 07:00 мск. Вражеские БПЛА были ликвидированы над Брянской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Саратовской, Ярославской и Тверской областями.
Также беспилотники уничтожили над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
Ранее сайт KP.RU писал, что за минувшие сутки средства ПВО ликвидировали четыре управляемые авиабомбы и 184 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины.