За ночь расчёты ПВО сбили 208 украинских дронов над регионами России

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 28 мая до 7.00 мск 29 мая, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 208 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.
В ночь на 29 мая Ростовская область подверглась массированной атаке Вооружённых сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбито более восьмидесяти беспилотных летательных аппаратов. Атаке подверглись 9 районов области. Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало. Информация будет уточняться.
