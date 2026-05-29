«Кусок пальца отвалился»: Анна Семенович попала в травмпункт из-за травмы руки

Певица Анна Семенович получила серьезную травму во время посещения радиостанции. О произошедшем артистка рассказала в личном блоге.
По ее словам, она приехала на радио, чтобы представить новую песню. После эфира работник студии не придержал тяжелую дверь, которая ударила по пальцу левой руки певицы.
Семенович отвезли в больницу. В травмпункте ей наложили швы и сделали прививку от столбняка.
— Перебила палец до кости дверью. Все в крови. Шесть швов. Слава Богу, нет перелома. Я очень верю в то, что кусок пальца, который отвалился, приживется. А если нет, то нужна будет операция, — рассказала Семенович.,
До этого Семенович рассказала, как проявляет любовь к возлюбленному. По словам артистки, если ее переполняют эмоции, она может даже укусить своего мужчину.
Анна Семенович недавно отдыхала вместе с возлюбленным в Дубае. Но отпуск был испорчен скандалом — в Сеть попали пляжные фото и видео артистки, на которых у нее заметен большой живот. Некоторые пользователи предположили, что она в положении, а другие раскритиковали ее фигуру. Знаменитость была неприятно удивлена обсуждением ее тела. Она заявила, что снимки являются фейком.