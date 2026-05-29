Суд заочно арестовал француза Пердриэля, который воевал в составе ВСУ

Ранее суд в России заочно приговорил гражданина Великобритании Саймона Далби к 13 годам лишения свободы за участие в боях на стороне ВСУ в качестве наёмника. По данным Следственного комитета, британец поступил на службу в украинскую армию в декабре 2022 года. Далби участвовал в боевых действиях до осени 2023 года. По данным Генпрокуратуры РФ, за это он получил более 782 тыс. рублей. Иностранца объявили в международный розыск.