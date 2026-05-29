Шестерых иностранцев осудили за похищение человека в Астане

«Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астаны пятеро осуждены к восьми годам лишения свободы за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Один из участников осужден к семи годам шести месяцам лишения свободы за пособничество в похищении человека и самоуправство», — говорится в сообщении в пятницу.
По данным прокуратуры, 9 декабря 2024 года один из участников группы, требуя денежные средства за якобы невыполненную услугу, применил насилие в отношении потерпевшего и вынудил его перевести Т80 тыс.
Позднее злоумышленники, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили потерпевшего на территории Астаны с применением насилия из корыстных побуждений.
Отмечается, что в ходе судебного разбирательства государственным обвинителем были представлены достаточные доказательства, подтверждающие вину подсудимых.