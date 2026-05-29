Силы ПВО за ночь сбили над Россией 208 БПЛА

В Ярославской области БПЛА попали в «промышленные объекты по хранению топлива», произошел пожар, сообщил губернатор Михаил Евраев. В Воронежской области над тремя районами уничтожены пять дронов, никто не пострадал. В одном из районов загорелась кровля хозпостройки, пожар уже потушили. В Волгоградской области повреждено остекление балконов в жилом многоквартирном доме. В Брянской области вечером погиб мирный житель в селе Соловьевка. В Ростовской области атаке подверглись девять районов, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.