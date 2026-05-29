Обломки дронов ВСУ попали в объекты по хранению топлива в Ярославской области

Обломки украинских беспилотников попали в промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — написал он.
Также Михаил Евраев сообщил, что в Ярославской области отменен режим беспилотной опасности.
Несколько часов назад губернатор Ярославской области сообщил, что движение автомобильного транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто в условиях атаки дронов ВСУ.
Ночью 23 мая, напомним, в Ярославле также временно перекрывали выезд в сторону Москвы после атаки беспилотников. Ограничения вводили на участке Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Позже движение транспорта восстановили.