Обломки БПЛА повредили объекты по хранению топлива в Ярославской области

«Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — пишет губернатор.
Ранее перекрытый перекрёсток Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой вновь открыт. Движение на выезде из города в сторону Москвы восстановлено.
Напомним, в Ярославской области были введены временные ограничения движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор просил местных жителей воздержаться от поездок по этому маршруту в целях безопасности.
