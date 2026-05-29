Обломки БПЛА повредили объекты по хранению топлива в Ярославской области

В Ярославской области обломки сбитых украинских беспилотников повредили промышленные объекты, используемые для хранения топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Источник: Life.ru

«Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — пишет губернатор.

Ранее перекрытый перекрёсток Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой вновь открыт. Движение на выезде из города в сторону Москвы восстановлено.

Напомним, в Ярославской области были введены временные ограничения движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор просил местных жителей воздержаться от поездок по этому маршруту в целях безопасности.

