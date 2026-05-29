Управляющая компания в Комсомольске не смогла отсудить у наследницы долги за ЖКХ

В Комсомольске-на-Амуре управляющая компания не смогла отсудить у наследницы квартиры долги за коммунальные услуги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Управляющая компания обратилась в суд с иском о взыскании с новой владелицы недвижимости долгов и пеней с 2014 года, с момента смерти прежней собственницы, в размере более 166 тысяч рублей.
— Представитель ответчика заявил о пропуске истцом срока исковой давности. Суд взыскал только задолженность за период с 2022 по 2023 год, в общей сложности около 24 тысяч рублей, — сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
