Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области уже сутки ищут тело утонувшего в котловане мужчины

Трагедия произошла на искусственном водоеме вблизи села Новоильиновка Полтавского района.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции Полтавского района устанавливают все обстоятельства гибели 35-летнего местного жителя. По предварительным данным, 35-летний мужчина утонул в котловане, расположенном вблизи села Новоильиновка, и его тело пока не найдено.

Трагедией завершилось желание освежиться в жаркий день для 35-летнего жителя Полтавского района. Мужчина с товарищем решили искупаться в искусственном водоеме, расположенном вблизи села Новоильиновка. Пока один из купальщиков не торопясь раздевался, второй уже оказался в воде и спустя короткое время пропал из вида своего оставшегося на берегу друга. Безуспешно попытавшись найти исчезнувшего товарища, очевидец обратился в полицию. На данный момент правоохранители пытаются найти в котловане тело, также проводится дальнейшая проверка всех обстоятельств случившегося.