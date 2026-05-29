В Барнауле загорелось производственное здание

Производственное здание загорелось в Барнауле, сообщило региональное управление МЧС. Пожар локализовали на площади в 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет.
Здание находится на проспекте Калинина, 116/54 В. Вокруг находятся цех котельного завода БаМЗ, компания по аренде спецтехники и другие производства.
К тушению пожара привлекли более 50 человек личного состава и 17 единиц техники. Из опасной зоны эвакуировали 12 человек персонала.
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.