NASA примет участие в расследовании взрыва при запуске ракеты New Glenn

Напомним, на стартовой площадке в Кейп-Канаверал (Флорида) во время наземных испытаний с запуском двигателей произошёл взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin. Перед происшествием шла подготовка к заправке ракеты топливом в рамках стандартного цикла предпусковых проверок и огневых испытаний двигателей. Владелец компании Джефф Безос заявил, что рано говорить о причине взрыва. Несмотря на провал, он намерен и дальше продолжать проводить полёты.