Краевое МинЖКХ сообщило о восстановлении электроснабжения 60% потребителей

В Пермском крае продолжается восстановление электроснабжения потребителей региона после удара стихии 28 мая. Сильный шквал повредил линии электропередач в Березниковском, Соликамском и Чусовском округах, на севере Коми-Пермяцкого округа.
По данным краевого МинЖКХ на 08:00 29 мая, восстановлено электроснабжение 60% потребителей, пострадавших от ураганного ветра вчерашним вечером. Энергетики вели работы всю ночь.
«На поврежденных энергообъектах привлечены более 200 специалистов, задействовано свыше 75 единиц спецтехники Пермского филиала “Россети Урал”, а также местные аварийно-спасательные службы», — сообщило краевое ведомство.
Ремонтные бригады убирают завалы деревьев для доступа к поврежденным энергообъектам, меняют опоры, восстанавливают оборванные провода.
«Для подачи электроэнергии социально значимым объектам и объектам жизнеобеспечения используются передвижные дизельные электростанции. От резервных источников электроснабжения запитаны больницы и насосные станции в селах Коса и Пожва», — дополнили в министерстве.