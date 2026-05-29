Краевое МинЖКХ сообщило о восстановлении электроснабжения 60% потребителей

Ураган оставил без электричества десятки населенных пунктов Прикамья.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае продолжается восстановление электроснабжения потребителей региона после удара стихии 28 мая. Сильный шквал повредил линии электропередач в Березниковском, Соликамском и Чусовском округах, на севере Коми-Пермяцкого округа.

По данным краевого МинЖКХ на 08:00 29 мая, восстановлено электроснабжение 60% потребителей, пострадавших от ураганного ветра вчерашним вечером. Энергетики вели работы всю ночь.

«На поврежденных энергообъектах привлечены более 200 специалистов, задействовано свыше 75 единиц спецтехники Пермского филиала “Россети Урал”, а также местные аварийно-спасательные службы», — сообщило краевое ведомство.

Ремонтные бригады убирают завалы деревьев для доступа к поврежденным энергообъектам, меняют опоры, восстанавливают оборванные провода.

«Для подачи электроэнергии социально значимым объектам и объектам жизнеобеспечения используются передвижные дизельные электростанции. От резервных источников электроснабжения запитаны больницы и насосные станции в селах Коса и Пожва», — дополнили в министерстве.